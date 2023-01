Tyler Clem collects $5000 Germfree Southern Sprint Car Shootout USCS Finale at Volusia

DeLeon Springs, Florida – January 28, 2023 – St. Petersburg, Florida’sTyler Clem who seems capable of winning in almost any type of race car drove into the lead in turn one of lap one from his pole postion start and led all 30 laps of the United Sprint Car Series (USCS) Germfree Southern Sprint Car Shootout weekend Finale on Saturday night at Volusia Speedway Park.

Lubbock, Texas’ Benham Crouch set the evening’s fast time with a lap of 14.290.

Paulie Colagiovanni from Cicero, New York garnered Saturday night’s Wilwood Disc Brakes Hard Charger Award for advancing the most positions in tge A-Main vy charging from 21st to 8th in the 30-lap final. He edged out the previous night’s winner Ryan Timms from Oklahoma who advanced 12 positions to race from 17th to 5th place in the finale.

United Sprint Car Series results on 1/28/2023 at Volusia Speedway Park for the Germfree Southern Sprint Car Shootout night #2 Finale – De Leon Springs, FL

USCS Winged Sprint Cars -37 Entries.

Germfree Southern Sprint Car Showdown USCS Feature 30 Laps | 00:17:01.115

1. 14C-Tyler Clem[1]; 2. 28F-Davie Franek[3]; 3. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[2]; 4. 20-Anthony Macri[7]; 5. 5T-Ryan Timms[17]; 6. 47X-Dylan Westbrook[8]; 7. 28-Jordan Poirier[5]; 8. 10C-Paulie Colagiovanni[21]; 9. 7-Devon Borden[6]; 10. 9M-Liam Martin[4]; 11. 1C-Brenham Crouch[12]; 12. 24-Danny Martin Jr[19]; 13. 44-Chris Martin[16]; 14. 63-Josh Weller[22]; 15. 47-Eric Riggins Jr[14]; 16. 23R-Ryan Roberts[13]; 17. 23-Lance Moss[20]; 18. (DNF) 21-Gavan Boschele[15]; 19. (DNF) 0-Glenn Styres[9]; 20. (DNF) 15-Garrett Green[10]; 21. (DNF) G6-Brandon Grubaugh[24]; 22. (DNF) 10-Terry Gray[23]; 23. (DNF) 28W-Jeff Willingham[25]; 24. (DNF) 197-Ryan Harrison[18]; 25. (DNS) 3-AJ Maddox

Schoefeld Headers Last Chance Showdown 1 12-Laps | 00:03:18.915

1. 5T-Ryan Timms[1]; 2. 24-Danny Martin Jr[4]; 3. 10C-Paulie Colagiovanni[3]; 4. 5D-Jacob Dykstra[2]; 5. 4S-Danny Smith[6]; 6. 4X-Scott Baldwin[5]; 7. (DNF) 28W-Jeff Willingham[8]; 8. (DNF) 14-Jordon Mallett[9]; 9. (DNF) 34-Darren Orth[10]; 10. (DNS) 96S-Brandon Sampson; 11. (DNS) 77-Tyeller Powless

Butlerbuilt Last Chance Showdown 2 12-Laps | 00:03:27.278

1. 197-Ryan Harrison[3]; 2. 23-Lance Moss[2]; 3. 63-Josh Weller[8]; 4. G6-Brandon Grubaugh[1]; 5. 12-Corbin Gurley[6]; 6. 9-CJ Miller[5]; 7. 42-Jesse Pruchnik[9]; 8. (DNF) 22-Shawn Murray[7]; 9. (DNF) 10-Terry Gray[4]; 10. (DNS) 41-Chase Moran

Engler Machine and Tool Heat 1

8-Laps | 00:02:12.578

1. 14C-Tyler Clem[1]; 2. 20-Anthony Macri[2]; 3. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[4]; 4. 21-Gavan Boschele[3]; 5. 10C-Paulie Colagiovanni[6]; 6. 24-Danny Martin Jr[9]; 7. 12-Corbin Gurley[8]; 8. 22-Shawn Murray[7]; 9. 42-Jesse Pruchnik[10]; 10. 14-Jordon Mallett[5]

JJ Supply of NC Heat 2 8-Laps | 00:02:13.298

1. 28F-Davie Franek[2]; 2. 3-AJ Maddox[1]; 3. 47-Eric Riggins Jr[5]; 4. 1C-Brenham Crouch[4]; 5. 44-Chris Martin[3]; 6. 197-Ryan Harrison[6]; 7. 4S-Danny Smith[8]; 8. 96S-Brandon Sampson[7]; 9. 34-Darren Orth[9]

Hero Graphics Heat 3 8-Laps | 00:02:11.418

1. 9M-Liam Martin[2]; 2. 0-Glenn Styres[1]; 3. 47X-Dylan Westbrook[3]; 4. 23R-Ryan Roberts[4]; 5. 5D-Jacob Dykstra[6]; 6. 4X-Scott Baldwin[8]; 7. 10-Terry Gray[5]; 8. (DNS) 41-Chase Moran; 9. (DNS) 77-Tyeller Powless

RE Electronics Heat 4 8-Laps | 00:02:18.008

1. 28-Jordan Poirier[1]; 2. 7-Devon Borden[2]; 3. 15-Garrett Green[3]; 4. 5T-Ryan Timms[6]; 5. 23-Lance Moss[5]; 6. G6-Brandon Grubaugh[4]; 7. 9-CJ Miller[8]; 8. 28W-Jeff Willingham[9]; 9. 63-Josh Weller[7]

Qualifying 1

1. 17JR-Ricky Stenhouse Jr, 00:14.491[9]; 2. 21-Gavan Boschele, 00:14.629[10]; 3. 20-Anthony Macri, 00:14.648[6]; 4. 14C-Tyler Clem, 00:14.674[1]; 5. 14-Jordon Mallett, 00:14.880[8]; 6. 10C-Paulie Colagiovanni, 00:14.965[3]; 7. 22-Shawn Murray, 00:14.999[7]; 8. 12-Corbin Gurley, 00:15.026[5]; 9. 24-Danny Martin Jr, 00:15.171[2]; 10. 42-Jesse Pruchnik, 00:15.433[4]

Qualifying 2

1. 1C-Brenham Crouch, 00:14.290[8]; 2. 44-Chris Martin, 00:14.452[9]; 3. 28F-Davie Franek, 00:14.637[6]; 4. 3-AJ Maddox, 00:14.710[1]; 5. 47-Eric Riggins Jr, 00:14.759[4]; 6. 197-Ryan Harrison, 00:14.873[7]; 7. 96S-Brandon Sampson, 00:14.952[2]; 8. 4S-Danny Smith, 00:14.993[5]; 9. 34-Darren Orth, 00:15.999[3]

Qualifying 3

1. 23R-Ryan Roberts, 00:14.477[6]; 2. 47X-Dylan Westbrook, 00:14.486[7]; 3. 9M-Liam Martin, 00:14.551[3]; 4. 0-Glenn Styres, 00:14.556[9]; 5. 10-Terry Gray, 00:14.641[2]; 6. 5D-Jacob Dykstra, 00:14.650[8]; 7. 41-Chase Moran, 00:14.919[4]; 8. 4X-Scott Baldwin, 00:17.131[5]; 9. (DNS) 77-Tyeller Powless

Qualifying 4 | 00:02:35.464

1. G6-Brandon Grubaugh, 00:14.532[5]; 2. 15-Garrett Green, 00:14.623[1]; 3. 7-Devon Borden, 00:14.646[4]; 4. 28-Jordan Poirier, 00:14.688[3]; 5. 23-Lance Moss, 00:14.692[8]; 6. 5T-Ryan Timms, 00:14.698[2]; 7. 63-Josh Weller, 00:14.875[7]; 8. 9-CJ Miller, 00:14.888[9]; 9. 28W-Jeff Willingham, 00:15.744[6]